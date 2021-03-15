فرنسا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن تسببه في زيادة التجلطات الدموية.وقال ماكرون، وفق ما أوردته شبكة (فرانس 24)، اليوم الإثنين: إن "هذا التعليق سيستمر لمدة يوم واحد لحين صدور مراجعة هيئة الدواء الأوروبية في هذا الصدد، والمقرر إصدارُها غدا الثلاثاء".