ألمانيا توقف استخدام لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها ستتوقف عن استخدام لقاح شركة "أسترازينكا" المضاد لفيروس "كورونا" المُستجد، وسط مخاوف في أوروبا تتعلق بتسببه في حدوث تجلطات دموية.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين: أن القرار اتُخذ كإجراء احترازي ومبني على نصيحة معهد "بول إيرليش" الألماني مؤسسة أبحاث وهيئة تنظيمية طبية، الذي دعا لإجراء مزيد من التحقيق في الحالات للوقوف على أسباب المخاوف من اللقاح وتداعياته.وأشارت إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية من شأنها أن تقرر ما إذا كانت المعلومات الجديدة ستؤثر على ترخيص اللقاح من عدمه وكيف سيكون ذلك، لافتة إلى أن التجلطات الدموية التي أُبلغ عنها تتعلق بأوردة دماغية.وتنضم ألمانيا إلى قائمة الدول الأوروبية، من بينها جمهورية أيرلندا، أمس، التي علقت استخدام لقاح شركة "أسترازينكا" البريطانية السويدية بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية لدى راشدين عقب تلقيهم اللقاح.