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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يوجه باستكمال وصلات الصرف المنزلية بعزبة السادات

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:51 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في استكمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمنطقة عزبة السادات؛ للبدء في أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي وإعادة الشيء لأصله ورصف الشوارع.

جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح الميدانية بمنطقة عزبة السادات بمدينة مرسي مطروح بحضور رضا جاب الله رئيس المدينة والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف ومسئولي شركة غاز الأقاليم.

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة كافة مرافق البنية التحتية بعزبة السادات من وصلات منزلية للصرف الصحي مع قرب تشغيل محطة رفع الصرف الصحي الجديدة، ومراجعة أعمال الكهرباء والانارة وتحويل الكابلات الهوائية لأرضية للبدء في أعمال توصيل شبكة الغاز ثم الرصف وتركيب بلدورات وغيرها للارتقاء بالمنطقة.

وأكد على تكثيف جهود النظافة والحفاظ على الشكل الحضاري والبيئة بالمنطقة، مشيرا إلى أن منطقة عزبة السادات يتبعها مناطق الكيلو ٢ و٤ و٧ سيتم استكمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي وإعادة الشيء لأصله.

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