مسئول أممي يدعو الأطراف السورية لإظهار الرغبة في إنهاء الصراع

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الإثنين، الأطراف السورية لإظهار الرغبة في إنهاء الصراع، منتقدًا ما وصفه بانقسام المجتمع الدولي حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها.وقال بيدرسون- في إحاطة بمجلس الأمن وفقًا لوسائل إعلام روسية: "أعرب عن عميق أسف الأمم المتحدة لعدم قدرتنا حتى الآن على التوسط وإنهاء النزاع".. مشيرًا إلى أن الأطراف السياسية لن تحقق تقدمًا ما لم تحظ تلك العملية بدعم بناء من الدبلوماسية الدولية، منتقدًا ما وصفه بـ"انقسام المجتمع الدولي، وانشغاله بالمنافسة الجيوسياسية والروايات المتضاربة، والتركيز على دعم أحد أطراف النزاع".كان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد شدد- في وقت سابق من الشهر الماضي- على أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسر محايد، ولجنة مناقشة الدستور منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.