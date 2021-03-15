مقتل سيدة وإصابة 15 في انفجار حافلة بالعاصمة الأفغانية

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 15 مواطنًا آخرين، اليوم الإثنين، إثر انفجار حافلة في منطقة داهان باخ بالعاصمة الأفغانية كابول.ورجحت شرطة كابول وفقًا لوكالة (خاما برس) الأفغانية، أن تكون السيارة تابعة لوزارة الاتصالات وتحمل عاملين بها، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك، مشيرة إلى أن حصيلة التفجير هي 15 مصابًا فقط.وكانت العاصمة الأفغانية قد شهدت، أمس الأحد، انفجاران منفصلان بالدائرتين الثالثة والسادسة راح ضحيتهما 5 أشخاص.