صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

صدر حديثًا عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب "شهاب غانم شاعر الحب والسلام" للمؤلف دكتور عبدالحكيم الزبيدي.ويعد الشاعر شهاب غانم من العلامات البارزة في خارطة الشعر الإماراتي المعاصر، فهو يحمل تجربة شعرية تزيد على خمسين عامًا، تمثلت في حوالي 20 ديوانًا.جدير بالإشارة إلى أن الشاعر شهاب غانم صدر له حوالي 30 كتابًا مترجمًا من العربية وإليها. وله أيضًا حوالي 25 كتابًا نثريًا في مجالات متعددة من الأدب والمعرفة.ويأتي هذا الكتاب كتكريم لدور للشاعر شهاب غانم، وتقديرًا لمكانته الشعرية وشخصيته الإنسانية، وتوثيقًا لبعض الكتابات النقدية التي تناولت منجزه الإبداعي.جدير بالذكر أن الشاعر شهاب غانم تحصل على جائزة طاغور للسلام عام 2012، جائزة العويس للإبداع في مجال الترجمة.