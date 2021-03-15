جورجينا تتوج حبيبها كريستيانو رونالدو بلقب أسطوري

فى لمحة رومانسية، قررت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، الإشادة بدور حبيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضي، فى منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت جورجينا لقطة يظهر فيها صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء حصة تدريبية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وقد توجته بتاج على رأسه، عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، وعلقت على الصورة بكتابة كلمة "زيوس" وتعني في الأساطير اليونانية القديمة "رب الأرباب وإله السماء والأرض".وكان رونالدو، قاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز على مضيفه كالياري (3-1) في المباراة التي جرت بينهما أمس يوم الأحد، حيث نجح مع فريقه بتحقيق النجاح الساحق وذلك ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإحرازه أهدافه الثلاثة "هاتريك".وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما معا فى كافة المناسبات والاجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.