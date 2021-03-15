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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بيوم الشهيد

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:44 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة، وذلك في إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لأبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية، لافتًا إلى حصول فرق الجمعية فى عام 2020/ 2021 على عدد 101 ميدالية متنوعة فى مختلف البطولات الرياضية وحصول فريق كرة السلة للمقاعد المتحركة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر للاعبين والمدربين وكل من ساهم فى الوصول لهذا المستوى الذى مكن فرق الجمعية من حصد هذا الكم غير المسبوق من الميداليات.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة دورى كرة السلة بالمقاعد المتحركة، وكذلك العديد من المسابقات الرياضية الودية فى ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة والريشة الطائرة وعبور الموانع بين فرق الجمعية على كأس السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

فى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة فى العديد من البطولات.

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