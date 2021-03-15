رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلال اجتماعه بمهندسي الأملاك.. محافظ قنا يتوعد الفاسدين

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:58 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على أنه لا تستر علي أي فاسد او مسئول يخالف الإجراءات القانونية بين العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع مهندسي إدارات الأملاك بمختلف مراكز المحافظة وذلك بحضور المهندس محمد ياسين مستشار التخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال محافظ قنا خلال الاجتماع انه سيتم التصدي بكل حزم لأى فاسد مما يثبت استغلاله سلطاته او تحقيق مصالح شخصية او إهدار للمال العام او الاضرار بممتلكات الدولة مشيرا الى حرص القيادة السياسية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن حقهم وحق الدولة مؤكدا على أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والتي تمثلت في ميكنة الخدمات الجماهيرية في 8 مراكز تكنولوجية علي مستوى المحافظة بالإضافة إلى اتباع نظام تدوير العاملين المقدمين للخدمات الجماهيرية بصفة دورية.

وأوضح محافظ قنا أن تطوير المراكز التكنولوجية التابعة لمراكز المدن علي مستوى المحافظة تمثل خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمي وتطبيق نظام الحوكمة والقضاء على التعاملات الورقية، ومكافحة فساد المحليات، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة من خلال أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل والمساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا الى رضاء المواطنين.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2014 بهدف تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد ودعم جهات إنفاذ القانون للحد من انتشاره.

موضوعات متعلقة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

أبرزها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. 7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لـ شادي عبد السلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة