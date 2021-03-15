خلال اجتماعه بمهندسي الأملاك.. محافظ قنا يتوعد الفاسدين

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على أنه لا تستر علي أي فاسد او مسئول يخالف الإجراءات القانونية بين العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع مهندسي إدارات الأملاك بمختلف مراكز المحافظة وذلك بحضور المهندس محمد ياسين مستشار التخطيط العمراني بالمحافظة.وقال محافظ قنا خلال الاجتماع انه سيتم التصدي بكل حزم لأى فاسد مما يثبت استغلاله سلطاته او تحقيق مصالح شخصية او إهدار للمال العام او الاضرار بممتلكات الدولة مشيرا الى حرص القيادة السياسية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن حقهم وحق الدولة مؤكدا على أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والتي تمثلت في ميكنة الخدمات الجماهيرية في 8 مراكز تكنولوجية علي مستوى المحافظة بالإضافة إلى اتباع نظام تدوير العاملين المقدمين للخدمات الجماهيرية بصفة دورية.وأوضح محافظ قنا أن تطوير المراكز التكنولوجية التابعة لمراكز المدن علي مستوى المحافظة تمثل خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمي وتطبيق نظام الحوكمة والقضاء على التعاملات الورقية، ومكافحة فساد المحليات، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة من خلال أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل والمساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا الى رضاء المواطنين.الجدير بالذكر أن الدولة المصرية قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2014 بهدف تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد ودعم جهات إنفاذ القانون للحد من انتشاره.