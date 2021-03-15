بلجيكا تسجل 20 وفاة بكورونا

أكدت السلطات الصحية البلجيكية، تسجيل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفًا و441 شخصًا، خلال الــ24 ساعة الماضية.وبحسب ما أفادت وكالة (آكي) الإيطالية، اليوم الإثنين، فقد تم تسجيل 2962 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس قبل عام إلى 808 آلاف و283 شخصًا.وتبدأ اليوم في جنوب البلاد حملة تلقيح واسعة ضد كوفيد 19 لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، وكذلك لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا ويعانون من أمراض تفاقم خطر الإصابة به.وتتعرض الحكومة الفيدرالية البلجيكية والحكومات الإقليمية للكثير من الانتقادات بسبب اختلاف استراتيجيات اللقاح وتفاوت سرعة حملات التلقيح.يذكر أن عددًا من تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لم يتجاوز نسبة الـ8% من مجمل عدد السكان البلاد حتى الآن.