قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل نسل الأغراب

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يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسل "نسل الأغراب" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينما مع قرب الشهر الكريم، بدأ عدد من المتابعين للأعمال الدرامية في رمضان المقبل 2021، في البحث عن قصص المسلسلات المختلفة حتي يتمكنوا من تحديد تلك الاعمال التي سوف يشاهدوها في رمضان المقبل، وذلك حيث قاموا بالبحث عن قصة مسلسل "نسل الأغراب بمسلسلات رمضان 2021.ويجسد النجم الكبير أحمد السقا شخصية "عساف غريب" بينما تظهر البطلة في المسلسل أمام الفنانة والنجمة مى عمر فى دور "جليلة" وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التى تواجه الثنائى ما بين صراعات عائلية وغيرها من الأمور.وضمن حلقات مسلسل نسل الأغراب الذي يقوم ببطولته الفنان والنجم الكبير أمير كرارة يظهر بشخصية "غفران الغريب"، حيث يقدم ثنائي ضخم بينه وبين الفنان أحمد السقا وصراعات حول عائلة واحدة تقوم على أساس القصة التي كتبها المؤلف والمخرج الكبير محمد سامي.وكان قد شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه بفيديو قصير عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، يظهر به برفقة المخرج محمد سامى، وهما يرتديان الجلباب، وذلك فى لقطات مصورة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.أما برومو مسلسلات رمضان 2021، فلم يتم الكشف حتي الآن عن البرومو الخاص بمسلسل نسل الأغراب والذي يشارك في بطولته عدد آخر من النجوم، من بينهم الفنانين دياب، والفنانة نجلاء بدر، والفنان ادوارد، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان الشاب أحمد مالك، والفنان الشاب أحمد داش، وكل من الفنانين ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.