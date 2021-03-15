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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تاجر دواجن يبيع الطيور المريضة ويحقنها بمياه لزيادة وزنها

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:02 م
ضبط
ضبط
ولاء القاضى
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تمكنت حملة مكبرة لمديريات الطب البيطري والتموين والصحة بمحافظة المنوفية من ضبط تاجر دواجن في مركز أشمون بالمنوفية، لتجارته في الدواجن المريضة، وحقنها بالمياه لزيادة الوزن خلال.

واستطاعت الحملة التي تمت تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محل دواجن، بمركز أشمون، بعد قيامه بذبح دواجن مريضة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ويقوم بحقنها بالمياه لزيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد ضبط وتحريز 95 كيلو دواجن، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وترأس الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، حملة مكبرة شارك فيها أطباء الطب البيطري والصحة ومفتشو مديرية التموين، بالتعاون مع الرقابة الإدارية لتوجيه ضربات مستمرة لمعدومي الضمير من تجار الغذاء الفاسد والغش التجاري.

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