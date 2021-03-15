وزارة الري السودانية توقع برنامج عمل مشترك مع «يونيسيف»

وقع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ومدير مكتب "يونسيف" بالسودان الدكتور عبد الله الفاضل، اليوم الاثنين، على برنامج عمل مشترك بين الحكومة السودانية و"يونسيف" للعام 2021-2022.وبحث الجانبان المشروعات، التي تنفذها "يونسيف" بالسودان في مجال مياه الشرب، واستعرضا المشاكل التي تواجه قطاع المياه، والتدمير الممنهج الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.وأشار وزير الري السوداني إلى أن هناك ترتيبات لعقد مؤتمر قومي للمياه، بهدف تقنين العلاقة بين الحكومات الولائية وهيئة مياه الشرب، وحسم التقاطعات في التشريعات، وتحديد مهام كل جهة.ووجه وزير الري إدارات مياه الشرب، وحصاد المياه، والمياه الجوفية والوديان، بإنشاء قاعدة بيانات حول مياه الشرب.من جهته، وعد مدير مكتب "يونسيف" في السودان بدعم مؤتمر المياه، واستئناف المشروعات التي تمولها المنظمة وتوقفت بسبب جائحة كورونا.