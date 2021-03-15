رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تعلن تدشين منظومة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:04 م
صحة أسوان
صحة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
دشنت وزارة الصحة والسكان منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحية بأسوان، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـsms المجانية إلى الرقم 1440.

وعن آلية عمل المنظومة أشار إلى أنه يتم من خلال إرسال المواطن  كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدًا على أن الرسائل التي يتم إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

واستكمل أن تتيح المنظومة إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة، ومتابعة صرف العلاج لحالات الكورونا المعزولة منزليًا ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

أبرزها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. 7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الصور

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
المزيد

الثقافة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12