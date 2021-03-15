«صحة أسوان» تعلن تدشين منظومة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا

دشنت وزارة الصحة والسكان منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحية بأسوان، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـsms المجانية إلى الرقم 1440.وعن آلية عمل المنظومة أشار إلى أنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدًا على أن الرسائل التي يتم إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.واستكمل أن تتيح المنظومة إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة، ومتابعة صرف العلاج لحالات الكورونا المعزولة منزليًا ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.