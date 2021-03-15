المفوضية الأوروبية: لا نستبعد توسيع نطاق العمل المشترك للحصول على لقاحات جديدة

أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تستبعد توسيع نطاق العمل المشترك القائم بين المؤسسات والدول الأعضاء؛ للحصول على لقاحات جديدة مضادة لفيروس "كورونا" المستجد.وكان المتحدث باسم المفوضية لشؤون الصحة، ستيفان دي كيرسميكر، قد أكد اليوم أنه لا توجد اتصالات مع الروس حاليًا، ردًا على أسئلة تتعلق بحقيقة وجود مفاوضات أوروبية روسية للحصول على لقاح "سبوتنيك V"، وفقًا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.وأعلن الصندوق السيادي الروسي في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاقيات مع شركات إيطالية، إسبانية، فرنسية وألمانية لإنتاج جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19.وأشار مسئولو الصندوق إلى وجود مباحثات إضافية حاليًا من أجل رفع مستوى إنتاج لقاح (سبوتنيك V) داخل الأراضي الأوروبية ما سيسمح بالبدء بتزويد أسواق دول الاتحاد بهذا المنتج، ولم تؤكد بروكسل هذه التصريحات أو تنفها.