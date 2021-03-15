مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل كل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل

قصة مسلسل كل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل

أبطال مسلسل كل ما نفترق في رمضان 2021

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تفاصيل مسلسل "لما كنا صغيرين"

تستعد الفنانة ريهام حجاج لخوض البطولة المطلقة للعام الثاني على التوالي بمسلسل "كل ما نفترق" وذلك للمنافسة الرمضانية المقبلة لعام 2021 ويشاركها البطولة الفنان عمر عبد الجليل الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك بعد خوض المنافسة الرمضانية الماضية 2020 بـ"لما كنا صغيرين".وتطل الفنانة ريهام حجاج من خلال المسلسل على جمهورها بشكل جديد ومختلف حيث تجسد دور مزدوج وهو شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق ومثير، وتتطرق ريهام حجاج خلال المسلسل إلى العديد من قضايا اجتماعية هامة، وتحمل الأحداث العديد من المفاجآت التي تجذب الجمهور من الحلقة الأولىويشارك في بطولة العمل بجانب الفنانة ريهام حجاج نخبة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف آيتن عامر، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، سلوى خطاب أحمد فهمي، ومن إخراج كريم العدل ومن انتاج طارق الجنايني الذي انتج لها مسلسل "لما كنا صغيرين" العام الماضي، وتعاقد هذا العام مع المنتج تامر مرسي لعرضه على بعض قنوات المتحدة بالإضافة إلى عرضه عبر منصر watch it الإلكترونية طوال أيام الشهر الكريم.وكانت الفنانة ريهام حجاج خاضت المنافسة الرمضانية الماضية بمسلسل "لما كنا صغيرين" والذي حقق نجاح جماهيري كبير، رغم أنه يعتبر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على، تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور، وتصدر وقتها تريند محرك البحث العالمي جوجل نظرا لاحداثه المشوقة.