رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل كل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:38 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
منار إبراهيم
طباعة
تستعد الفنانة ريهام حجاج لخوض البطولة المطلقة للعام الثاني على التوالي بمسلسل "كل ما نفترق" وذلك للمنافسة الرمضانية المقبلة لعام 2021 ويشاركها البطولة الفنان عمر عبد الجليل الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك بعد خوض المنافسة الرمضانية الماضية 2020 بـ"لما كنا صغيرين".

قصة مسلسل كل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل


وتطل الفنانة ريهام حجاج من خلال المسلسل على جمهورها بشكل جديد ومختلف حيث تجسد دور مزدوج وهو شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق ومثير، وتتطرق ريهام حجاج خلال المسلسل إلى العديد من قضايا اجتماعية هامة، وتحمل الأحداث العديد من المفاجآت التي تجذب الجمهور من الحلقة الأولى

أبطال مسلسل كل ما نفترق في رمضان 2021


ويشارك في بطولة العمل بجانب الفنانة ريهام حجاج نخبة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف آيتن عامر، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، سلوى خطاب أحمد فهمي، ومن إخراج كريم العدل ومن انتاج طارق الجنايني الذي انتج لها مسلسل "لما كنا صغيرين" العام الماضي، وتعاقد هذا العام مع المنتج تامر مرسي لعرضه على بعض قنوات المتحدة بالإضافة إلى عرضه عبر منصر watch it الإلكترونية طوال أيام الشهر الكريم.


قد يهمك أيضا..

مسلسلات رمضان 2021.. حكاية مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان

تفاصيل مسلسل "لما كنا صغيرين"


وكانت الفنانة ريهام حجاج خاضت المنافسة الرمضانية الماضية بمسلسل "لما كنا صغيرين" والذي حقق نجاح جماهيري كبير، رغم أنه يعتبر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على، تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور، وتصدر وقتها تريند محرك البحث العالمي جوجل نظرا لاحداثه المشوقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لـ شادي عبد السلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة