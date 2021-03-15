لبنان: تحركات شعبية احتجاجا على ارتفاع الدولار

شهد عدد من المناطق اللبنانية، اليوم، تحركات شعبية مفاجئة على وقع الانهيار المتواصل والسريع في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء)، حيث نظم محتجون وقفات ومسيرات احتجاجية، وقطعوا عددا من الشوارع الرئيسية داخل العاصمة بيروت وكذلك بقية المناطق في عموم البلاد.وأغلقت العديد من المحال التجارية، من بينها محال بيع المواد الغذائية والـ"سوبر ماركت"، أبوابها ابتداء ظهر اليوم بعدما تجاوز سعر الصرف 13 ألف ليرة للدولار الواحد (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة وسعر منصة مصرف لبنان المركزي 3900 ليرة)، حيث قال القائمون على المحال والأنشطة التجارية إن "هذه الفوضى" تلحق بهم خسائر كبيرة للغاية، وإنه لم يعد بمقدورهم تحديد أسعار بيع البضائع والمنتجات لجمهور المستهلكين الذين يتهافتون على شراء المواد الغذائية خشية انقطاع بعضها.وقطع متظاهرون الشوارع باستخدام صناديق النفايات والإطارات المطاطية بعدما أضرموا النيران بها، احتجاجا على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيرين إلى أن هذا الأمر أفقد رواتبهم القدرة الشرائية، ويتسبب في رفع أسعار كافة السلع والمنتجات بصورة تفوق مقدرتهم.وقامت تجمعات من المتظاهرين بتنظيم مسيرات احتجاجية جابت شوارع عدد من المدن، لا سيما طرابلس (شمالي البلاد) وصيدا وصور (جنوبا)، كما تجمهر عدد من المحتجين أمام المبنى الرئيسي لمصرف لبنان المركزي بشارع الحمراء ببيروت، منددين بالتدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي الكبير الذي يتسبب فيه انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.وأطلق مشاركون في عدد من التحركات الاحتجاجية شعارات وهتافات مناهضة للسلطة السياسية والقوى والتيارات والأحزاب، متهمين إياهم بالفساد والعدوان على المال العام، ومُحملين إياهم المسئولية عن التدهور المالي والاقتصادي والنقدي الذي تشهده البلاد، مطالبين بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة للجم الانهيار المتسارع واستعادة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لتوازنها المطلوب.من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، قوله إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مرجعه "الفوضى العارمة الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار الناتج بدوره عن سحب كل السلطات الرسمية المالية يدها عن الموضوع".وأضافت بحصلي: "لا مصرف لبنان المركزي ولا وزارة المالية ولا أي شخص مسئول عن المال العام يتدخل لوقف ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدي إلى تفلت سعر الصرف وعدم تمكن التجار من تسعير البضائع لتسليمها إلى المستهلك، والمواطنون خائفون من عدم قدرتهم على توفير المواد الأساسية خلال المدى المنظور، وهذا ما دفعهم إلى التهافت على محال السوبر ماركت وتسبب بشح البضائع فيها، والمحال بدورها لا تستطيع تسعير بضائعها نتيجة عدم استقرار سعر الدولار".وتابع قائلا: "نحن كمستوردين وتجار وسوبر ماركت أو كصناعيين وحتى كمواطنين لم يعد بمقدورنا معالجة الوضع، في حين أن المسئولين في مكان آخر، ولم نسمع تصريحا من وزارة المالية أو من مصرف لبنان حول الموضوع، وأنا أشتري الدولار من الصرافين وليس من البنك، المشكلة مستفحلة والمواطن هو الضحية كما التجار والمحال والسوبر ماركت، فالتاجر يشتري بضائعه بالدولار الذي وصل سعره إلى 13 ألف ليرة، والمشكلة الكبرى أنه غير متوافر في السوق، واذا استمررنا على هذا المنوال، فسنشهد نقصا كبيرا في البضائع بعد شهر".