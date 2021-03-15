أوكرانيا تدعو الكويت إلى المشاركة فى مؤتمر منصة القرم

دعت أوكرانيا الكويت إلى المشاركة في مؤتمر "منصة القرم"، الذي تعتزم عقده في كييف 23 أغسطس المقبل.وذكر المكتب الصحفي للسفارة الأوكرانية في الكويت حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع عقد بين سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت، أوليكساندر بالانوتسا، ومساعد وزير خارجية الكويت لشؤون المراسم ضاري العجران.وأوضح البيان أن الطرفين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة المشاركة المحتملة للجانب الكويتي في "منصة القرم".وتعد هذه المنصة مبادرة أوكرانية، هدفها تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم من قبل روسيا وعودتها إلى أوكرانيا إلى جانب الاستجابة للتحديات الأمنية وزيادة الضغط الدولي على موسكو، ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في القرم.