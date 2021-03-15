غدًا.. مطار القاهرة يستقبل 164 رحلة دولية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 164 رحلة دولية تنقل 15.500 راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ومنظّمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.