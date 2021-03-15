الخرطوم تؤكد الدعم الكامل لعملية السلام في جنوب السودان

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي دعم بلادها الكامل لعملية السلام في جنوب السودان.والتقت الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الإثنين، مع السفير إسماعيل ويس مبعوث منظمة "إيجاد" الخاص لجمهورية جنوب السودان.وأعربت «المهدي» عن استعداد السودان لتكثيف جهوده مع جمهورية جنوب السودان والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام في الفترة المقبلة وإزاحة أي عقبات قد تعترض مسيرة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان.وقدم ويس عرضًا عن تطورات الأوضاع بجنوب السودان وما تم تنفيذه من بنود اتفاقية السلام المنشطة والتحديات التي تعيق استكمال عملية السلام الشامل، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به السودان وجهوده ودعمه المستمر في هذا الصدد.