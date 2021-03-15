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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تبدأ تطعيم من يبلغ 75 عامًا ضد كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:09 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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ذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن الدولة ستبدأ في تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر وغيرهم من الفئات المعرضة للفيروس بلقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد، بدءًا من الشهر المقبل كجزء من حملة التطعيم الخاصة بها.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "KDCA" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن قائمة متلقي التطعيم في الربع الثاني من العام، بما في ذلك أولًا الأفراد غير الطبيين وأولئك الذين ليسوا في مرافق الرعاية طويلة الأجل، قائلة إن حوالي 3.64 مليون شخص تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر سيتم تطعيمهم في الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وأضافت الوكالة أن مجموعة أولوية التلقيح من كبار السن ستتلقى لقاحات "كوفيد-19" التي طورتها شركة "فايزر" للأدوية الأمريكية، والتي من المقرر أن تصل إلى البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، موضحة أنه سيتم إعطاء اللقاحات التي توفرها شركة "فايزر" في مرافق التطعيم الحكومية، حيث تتطلب المنتجات تخزينًا شديد البرودة.

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