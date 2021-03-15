رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف الفشن يعقد أول اجتماع مع كهنة بني مزار بعد رحيل مطرانهم

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:56 م
أسقف الفشن
أسقف الفشن
جرجس صفوت
طباعة
قام الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار والبهنسا بعمل اجتماع لأباء كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا بمقر المطرانية.

قام نيافته بنقل تعزية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رحيل الأنبا أثناسيوس مطران الإيبارشية، كما ألقى كلمة روحية عن حياة التلمذة.

وتوفي فجر الخامس من مارس نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار بالمنيا عن عمر ناهز 73 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وولد الأنبا أثناسيوس في ٢٧ أبريل 1948 بمدينة أوسيم بالجيزة باسم إدوارد عدلي نسيم، وانضم إلى دير العذراء (السريان) في وادي النطرون في ٧ أبريل ١٩٧٥، وترهب بالدير ذاته في ٣ مايو ١٩٧٥ باسم الراهب موسى السرياني.

ونال الأسقف الراحل درجة القسيسية في ٣ يناير ١٩٧٨ ورتبة القمصية في ٢٤ أغسطس ١٩٨٠، وسيم أسقفًا يوم ٩ سبتمبر ٢٠٠١.

موضوعات متعلقة

أمريكا: ندعم الجهود البناءة لحل الخلافات بشأن سد النهضة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات