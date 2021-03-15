أسقف الفشن يعقد أول اجتماع مع كهنة بني مزار بعد رحيل مطرانهم

قام الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار والبهنسا بعمل اجتماع لأباء كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا بمقر المطرانية.قام نيافته بنقل تعزية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رحيل الأنبا أثناسيوس مطران الإيبارشية، كما ألقى كلمة روحية عن حياة التلمذة.وتوفي فجر الخامس من مارس نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار بالمنيا عن عمر ناهز 73 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.وولد الأنبا أثناسيوس في ٢٧ أبريل 1948 بمدينة أوسيم بالجيزة باسم إدوارد عدلي نسيم، وانضم إلى دير العذراء (السريان) في وادي النطرون في ٧ أبريل ١٩٧٥، وترهب بالدير ذاته في ٣ مايو ١٩٧٥ باسم الراهب موسى السرياني.ونال الأسقف الراحل درجة القسيسية في ٣ يناير ١٩٧٨ ورتبة القمصية في ٢٤ أغسطس ١٩٨٠، وسيم أسقفًا يوم ٩ سبتمبر ٢٠٠١.