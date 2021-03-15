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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 970 كيلوجراما من مخلفات النباشين بشرق الإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:01 م
مخلفات النباشين بشرق
مخلفات النباشين بشرق الإسكندرية
هبه عويضه
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تمكن حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، من ضبط ٤٠ مخلفة من بينها جوينات وأكياس كبيرة، وذلك خلال حملة صباحية موسعة على أماكن تمركز "الفريزة" أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر حيال "النباشين" الذين تم ضبطهم.

يأتي هذا بنًاء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة تنفيذ الحملات على أماكن تجمعات القمامة وضبط الفريزة ومصادرة المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين المضبوطين، رفعًا لكفاءة منظومة النظافة وحفاظًا على الشكل الحضاري للشوارع.

يصل وزن إجمالي المخلفات المضبوطة خلال الحملة ٩٧٠ كجم من المخلفات المختلطة من كرتون وعلب وبلاستيك وصفائح، كما تستمر حملات حي شرق للحد من هذه الظاهرة ولرفع مستوى النظافة في جميع أنحاء الحي.

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