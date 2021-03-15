155 ألف أردنى تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المُستجد، بلغ 155 ألفًا و772 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الثانية 48 ألفًا و379 شخصًا، وفقًا للإحصائيات الخاصة باللقاح على مستوى المملكة حتى اليوم.

وأشارت الخلية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح، بلغ 518 ألفًا و545 شخصًا.

