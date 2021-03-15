رئيس النواب الأردني يؤكد دعم بلاده الثابت والدائم لوحدة اليمن

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات دعم بلاده الثابت والدائم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني ومساندته للحكومة الشرعية في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال العودات اليوم الإثنين السفير اليمني في المملكة أحمد العمراني، حيث وضع العودات بصورة التطورات في بلاده والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الشرعية فيها.وقال العودات إن الأردن حريص على دعم الأشقاء في اليمن في مختلف المجالات وفي جميع المحافل الدولية، حتى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار وضمان وحدة أرضهم.بدوره، ثمن السفير اليمني، دور الأردن وقيادته في الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه، لافتًا إلى أن بلاده أحوج ما تكون إلى التضامن العربي الذي يساندها في مواجهة الميليشيات التي تنتهك الأرض والإنسان والموارد اليمنية خدمة لأجندات خارجية.