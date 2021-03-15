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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تشيد بفعالية لقاح سبوتنيك V الروسي العالية

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:53 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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أعلن منسق اللقاحات السويدي ريتشارد بيرجستروم، اليوم الإثنين، أن البلاد قد تتلقى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في يونيو المقبل، مؤكدًا نجاعته العالية.

وقال بيرجستروم- في حديث لصحيفة (أفتونبلادت) السويدية إنه "من المحتمل أن أولئك الذين سيتم تطعيمهم أخيرًا سيتلقون هذا اللقاح الروسي"، مشيرًا إلى أن اللقاح الروسي قد يضاف إلى خطة التطعيم الحالية.

وأضاف: "يبدو استخدامه واعدًا، حيث تقدر فعاليته بحوالي 93%"، مؤكدًا أنه تفاوض بالفعل بشأن شروط توريد هذا اللقاح، وليس من المعروف بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقية أم دول منفردة.
وكانت الوكالة الطبية الأوروبية قد بدأت في 4 مارس الجاري اختبار اللقاح الروسي، وقال مصدر مطلع "إن قرارًا بشأن الموافقة النهائية قد يتخذ في مايو القادم".

ويذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم ضد كورونا في أغسطس 2020، والذي طوره مركز (جاماليا) لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وسبق أن نشرت مجلة "لانسيت" العلمية نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح (سبوتنيك V)، والتي تؤكد سلامتها وفعاليتها، وتشير إلى أن فعالية اللقاح بلغت 91.6%، وأنها تحمي بشكل كامل من الحالات الحرجة للإصابة.

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