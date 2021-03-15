اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قرية بيت دجن، شرق نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب احتجاز قوات الاحتلال عددا من الشبان، خلال تواجدهم في المنطقة الشرقية من القرية، القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة، مضيفة أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.وفي سياق متصل، اقتلع مستوطنون إسرائيليون، اليوم، سياجا من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من مستوطني "شفرت راحيل" اقتلعوا سياجا من عدد من أراضي قريوت، القريبة من المستوطنة.وفي الخليل.. طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم رعاة الأغنام في منطقة الثعلة بمسافر يطا جنوب المحافظة، ومنعتهم من توريد أغنامهم إلى آبار المياه.وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال طاردت رعاة الأغنام ومنعتهم من سقي أغنامهم، فيما لاحق مستوطنون رعاة أغنام آخرين.