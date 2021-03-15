بعد 10 أعوام.. كيف تحولت أحلام السوريين إلى كابوس؟

يمر اليوم 10 أعوام على ذكرى خروج السوريين في مارس 2011، لتبدأ مأساة لم تتوقف على مدار عقد من الزمن، إذ سرعان ما تحولت أحلامهم إلى كوابيس مستمرة مع سيطرة لغة الرصاص والدم وغياب الهتافات والأناشيد.وتحولت الاحتجاجات إلى حرب أهلية واقتتال طائفي بين الشعب السوري، أدى إلى موجات نزوح وهجرات لمئات آلاف من السوريين خاصة بين أعوام 2014 و2017 من مناطقهم باتجاه مناطق أخرى أكثر أمانًا في سوريا أو إلى البلدان المجاورة مع احتدام المعارك.ووصل عدد اللاجئين السوريين حتى يونيو 2020 إلى 6.6 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عدا عن النازحين داخليًا الذين وصل عددهم إلى 6.1 مليون شخص.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: إن أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى مساعدات، 5.2 مليون منهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.فيما لا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد ضحايا الصراع في سوريا حتى الآن، فقد أشارت تقديرات للأمم المتحدة إلى أن عددهم يصل إلى 400 ألف شخص منذ بدء الصراع في عام 2011، لكن المركز السوري للأبحاث السياسية قدر عددهم بحوالي 470 ألف شخص وإصابة 1.9 مليون شخص بجروح (أي أن ما مجموعه 11.5 في المائة من مجموع السكان إما أصيبوا أو قتلوا).وقالت الأمم المتحدة: إن حوالي 12 مليون سوري فقدوا منازلهم وأصبحوا في عداد المشردين، بينهم 5 ملايين شخص أغلبهم من النساء والأطفال فروا إلى خارج البلاد. وكان عدد سكان سوريا في عام 2010 أكثر من 23 مليون نسمة وفقًا للأمم المتحدة.وأشار تقرير أممي إلى أن توفير المساعدات الإنسانية لحوالي 13.5 مليون شخص في سوريا يحتاج إلى 3.2 مليار دولار سنويًا.