82 وفاة و9417 إصابة بكورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، 82 حالة وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن اجمالي الإصابات ارتفع إلى 486 ألفا و470 إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة نتيجة الفيروس إلى 5 آلاف و428 وفاة.وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم بلغ (5124) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (401،319) حالة.