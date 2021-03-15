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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 37 ألف إصابة بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:56 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أفادت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل أكثر من 37 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، في الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة 564 شخصًا.

ووفقًا لما أوردته الجامعة على موقعها الالكتروني، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 37.669 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، و564 حالة وفاة بين المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جون هوبكينز، فقد اقترب عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء من 29.5 مليونا، وتوفى أكثر من 534 ألف مصاب بفيروس "كوفيد-19".

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