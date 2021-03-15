نيابة الشروق تستمع لأقوال أسرة طفلة تحرش بها مندوب بمدخل عقار ببدر

استمعت نيابة الشروق وبدر لأقوال أسرة طفلة تحرش بها مندوب مبيعات بعد كتم أنفاسها بمدخل العقار الذي تقطن فيه بمدينة بدر.وأقر أهل الطفلة بأن يوم الواقعة كانت تلهو نجلتهم برفقة شقيقتها الصغيرة وبعض من أبناء الجيران، وتفاجأ الأطفال بمجيئ شخص غريب عنهم، وقام بطردهم من مدخل العقار لأعلى، وقام باحتجاز طفلتهم "المجنى عليه" وكتم أنفاسها وملامسة أجزاء من أماكن عفتها.كما أقروا بأن نجلتهم صعدت وحكت لهم ما فعله المتهم، وبمراجعة الكاميرات الخاصة بمدخل العقار تأكدوا من أقوال الطفلة، وعلموا بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات تردد عليهم لإعطائهم بعض العروض للشركة.وأقر المتهم بالتحرش بطفلة أثناء لهوها بمدخل عقار بمدينة بدر، وذلك بعد مواجهته بالفيديو التى رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكابه الجريمة بمدخل العقار الذي تقطن فيه الطفلة.وأقر المتهم بأنه كان يمزح مع الطفلة ولم تكن فى نيته أذيتها مستغلًا صغر سنها، قائلاً "كانت غلطة والشيطان لعب بيا".وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالى من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.