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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:53 م
الإرياني
الإرياني
نيفين أشرف
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قرار نظام طهران بتنصيب الضابط في «فيلق القدس» المدعو حسن إيرلو حاكمًا عسكريًا في صنعاء، شكَّل إيذانًا بمرحلة خطيرة من التدخلات الإيرانية في اليمن، باعتباره إعلانًا صريحًا عن نفوذها في العاصمة العربية الرابعة، وأن «إيرلو» بات صاحب القرار الأول سياسيًا وعسكريًا.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «منذ إعلان تنصيب ايرلو، تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي في مختلف جبهات مأرب، واستهدفت المناطق المحررة بالأسلحة الثقيلة، والهجمات الإرهابية على الجارة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وانهارت مفاوضات تبادل الأسرى، وتراجعت فرص الحل السلمي».
وتابع: «ضاعفت ميليشيا الحوثي أنشطتها لمسخ هوية اليمنيين عبر العبث بالمناهج التعليمية، وتكثيف الدورات الطائفية للأطفال والنشئ والشباب، وتجنيدهم لصالح مشروعها التدميري، وتعليق صور رموز الثورة الخمينية في الشوارع العامة، وممارسة الطقوس الدخيلة على مجتمعنا وبلدنا».
وأكد الوزير اليمني، أن هذه الخطوات تكشف حقيقة المشروع الإيراني، وتعكس إصراره على فرض سيطرته على اليمن وتحويله إلى ولاية إيرانية، ومنطلق لاستهداف الجوار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، وتؤكد أن القيادات الحوثية مجرد أدوات لا يملكون قرار السلم والحرب.
وفي ختام تصريحاته، طالب الإرياني، المجتمع الدولي بطرد المدعو ايرلو وإنهاء التدخلات الإيرانية "باعتبارها عدوانًا صريحًا على اليمن، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتطيل أمد الحرب، وتثير الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتفاقم المعاناة الانسانية، وتقوض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام".
الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى
الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى
الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى
الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى
الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى
الإريانى: تنصيب «إيرلو» بصنعاء مرحلة خطيرة من التدخل الإيرانى

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