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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: غلق بحيرة ناصر45 يومًا

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:53 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من أول مارس 2022 ولمدة شهر ونصف الشهر بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجانيك عالية الجودة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير وتنمية البحيرات.

وشدد المحافظ، على أنه لا تهاون مع الصيد الجائر ، حيث سيتم من أول أبريل القادم إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقًا لجهة الضبط وخاصة في حالة عدم الالتزام بضوابط الصيد، واستخدام الشباك القانونية أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات، وهو الذى سيتابع ميدانيًا بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا بحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة لمسئولي وممثلي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأثناء الاجتماع استعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكي والذى شهد في 2020 زيادة لـ 25،1 ألف طن بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2019، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن في الفترة من 2022 إلى 2027 ولاسيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 أطنان بزيادة 100% عن الإنتاج في عام 2016، وهو الذى حقق الكثير من العوائد لحوالي 25 ألف صياد.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة بكل شدة وحزم من خلال المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائي، وهو الذى سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

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