تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام إلى 10 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام لجلسة 10 ابريل.عقدت الجلسة برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.كشف أمر الإحالة قيام المتهمين هيثم. م، عامل، ومحمد. س، طالب، بقتل المجني عليه محمد. ب، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق بينه وبين الأول انتهى بالشجار واستعان كلاهما بفريقه وما إن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا انهما أصرا على اللحاق به وما إن تمكن من إسقاطه أرضا حتي أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.