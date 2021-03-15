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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:59 م
معرض الإسكندرية التاسع
معرض الإسكندرية التاسع للكتاب
آلاء حسن
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قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس 2021، بمقر الهيئة بكورنيش النيل رملة بولاق.

ومن المقرر أن يقام المعرض بأرض كوته- الشاطبي- الإسكندرية، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 3 أبريل 2021.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق أمس الأحد، على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت: إن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة يسهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصًا جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

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