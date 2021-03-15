رئيس حزب ميركل يدعو إلى الكفاح للفوز بالمستشارية

دعا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أرمين لاشيت، حزبه إلى بذل جهد مشترك قبل الانتخابات التشريعية العامة للفوز بمنصب "المستشار"، عقب هزيمة الحزب في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس.ونقلت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية عن رئيس الحزب قوله: إن تقديم الحزب المسيحي الديمقراطي للمستشار (بمعنى فوز الحزب في الانتخابات العامة وشغل مرشح الحزب لمنصب المستشار) لم يكن هبة من الله، وأضاف: "علينا أن نكافح".وانتقد لاشيت مجددًا سلوك بعض أعضاء البرلمان في فضيحة الكمامات المتورط فيها نواب من التحالف المسيحي، مضيفًا أن الصالح العام يجب أن يكون الهدف الذي يضعه النائب البرلماني نصب عينيه، موضحًا أنه إذا أراد شخص ما أن يكون بائع كمامات، فعليه أن يفعل ذلك ولكن بدون منصب برلماني.وتعتزم قيادة الحزب إقرار مدونة سلوك لشاغلي المناصب الرسمية والتشريعية، بما في ذلك مناصب الجهات المحلية، وذلك كرد فعل على فضيحة تربح نواب من التحالف المسيحي في صفقات كمامات.وقبل ستة أشهر على انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، مُني حزب ميركل (المسيحي الديمقراطي) بنتائج سيئة غير مسبوقة في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس التي جرت أمس الأحد.وسجل الحزب في ولاية بادن-فورتمبرغ أسوأ نتائجه، حيث حصل على 24.1% من الأصوات، بتراجع قدره 2.9 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2016. وفي ولاية راينلاند-بفالتس، وتراجعت الأصوات المؤيدة للحزب من 31.8% إلى 27.7%، وكانت هذه أيضًا أسوأ نتيجة له في الولاية.من جانبه، قال نوربرت روتغن خبير الشئون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الخسائر الفادحة التي تكبدها حزبه في الانتخابات الإقليمية بولايتين ألمانيتين أمس الأحد يجب أن تكون بمثابة "جرس استيقاظ" قبل الانتخابات العامة المقررة الخريف المقبل.وأضاف روتغن أنه يتعين على الحزب أن يتحد لمواجهة غضب الناخبين من النكسات الوبائية وفضيحة صفقات الكمامات، مضيفًا أن حزبه يجب أن يُثبت للجمهور بسرعة وبصورة موثوقة "أن التطعيم والاختبار جزء من استراتيجية الحزب لمكافحة الجائحة".وانعكس استياء الناخبين في ولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس من الحزب المسيحي الديمقراطي أمس خلال الانتخابات الإقليمية، واستفاد من ذلك حزب الخضر في بادن-فورتمبرغ والحزب الاشتراكي الديمقراطي في راينلاند-بفالتس.