وزير خارجية روسيا ونظيره المجري يبحثان إمدادات لقاح سبوتنيك V لبودابست

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، مسألة توريد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورنا "سبوتنيك V" إلى المجر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، نُشر على موقعها الالكتروني، أن لافروف وسيارتو ناقشا الجهود المشتركة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، بما في ذلك توريد اللقاح الروسي إلى المجر.

وأكد البيان أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جاء بمبادرة من بودابست.