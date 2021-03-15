وكيل «تعليم أسوان» يكرم فريق الحاسب الآلي بالتعليم الفني

كرم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، فريق الحاسب الآلي بالتعليم الفني وهم: (حسن بيومى محمد موجه عام الحاسب الآلي وقائد فريق محافظة أسوان - إيمان محمد سعيد موجه أول حاسب آلي - نيرمين عرفة حسين موجه حاسب آلي - مصطفى طه حسن موجه حاسب آلى - مينا كرم رزق الله معلم حاسب آلي بمدرسة كوم أمبو الصناعية بنين - بهاء حسين أحمد معلم حاسب آلي بمدرسة الرغامة الصناعية بنات - محمود جمال عبدالناصر معلم حاسب آلي بمدرسة نصر النوبة الصناعية بنات - شيماء أحمد حسن معلم حاسب آلى بمدرسة دراو الصناعية بنات).جاء ذلك بحضور محمد شرف مدير عام التعليم الفني، تقديرًا لجهدهم المبذول في إعداد فيديوهات تعليمية خاصة بمواد التعليم الفني ورفعها على القنوات التعليمية، وتكريمهم من قِبل الوزارة.وتقديرًا لهذا العمل المتميز لتعليم أسوان، قام الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة بتكريم فرق العمل، وكذلك وكيل الوزارة ومدير التعليم الفني بدروع التميز.