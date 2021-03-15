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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجي» يبحث استئناف التجارة الحرة مع الصين

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:09 م
التعاون الخليجي
التعاون الخليجي
نيفين أشرف
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عقد الأمين المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم، اجتماعًا مع السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشين وى تشينج والوفد المرافق له بمقر الأمانة العامة بالرياض.

ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها اليوم، بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة وفقًا للاتفاقيات التي تم إبرامهما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وكذلك تمت مناقشة والتنسيق بشأن الاجتماعات المشتركة المزمع عقدها خلال الفترة القادمة والتأكيد على أهمية استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

وأوضح الأمين المساعد للشئون السياسية والمفاوضات أن الصين تعد ذات أولوية لدى مجلس التعاون في تعزيز العلاقات في كل المجالات، وتطويرها بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة بين الجانبين، مشيرًا إلى اهتمام وحرص مجلس التعاون في الوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وفقًا لما وجهت به قمة العلا التي عقدت في شهر يناير 2021.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مجلس التعاون والصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع دول المجلس التعاون، بما في ذلك التعاون القائم في مكافحة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وإبرام اتفاقية التجارة الحرة خلال وقتٍ قريب.

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