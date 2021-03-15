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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحسانين: السياحة الأسبانية الأعلى توافدًا على مصر في 2019

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:15 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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قال محمد الحسانين، رئيس تكتل شركات السياحة العاملة بالسوق الأسباني، إن انعقاد بورصة الفيتور للسياحة والسفر المقررة في يونيو المقبل ثالث أكبر معرض سياحي فى العالم والأكبر للدول الناطقة بالأسبانية فى شبه جزيرة إيبيريا «أسبانيا والبرتغال» وأمريكا اللاتينية لن تأتى بالجدوى المرجوة منها هذا العام من زيادة في الحركة الأسبانية الوافدة إلى مصر إلا فى حالة تحسن الأوضاع الصحية وحصول نسبة كبيرة من المواطنيين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا سواء في أسبانيا أو مصر.

أضاف الحسانين، لـ«الدستور»، أن الحركة الأسبانية لمصر احتلت المرتبة الأولى والأعلى توافدًا على نمط السياحة الثقافية في شتاء 2019، وكان متوقعًا حدوث طفرة جديدة خلال العام الماضي لولا تفشي جائحة كورونا، موضحًا أن اللقاحات ووجود نظام صحى قوى سيأتى بكافة الأسواق الأوروبية وليست أسبانيا فقط.

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