«متاهة».. ثانى أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد (فيديو)

طرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".قدمت الديفا سميرة سعيد العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات وهى دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف.أغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.تقول كلمات "متاهة":وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها.. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهةحاجات ماتت مع الأيام.. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناهاوصلنا لحتة بقى صعب الكلام فيها.. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماهابنهوا الحاجة بعنينا.. ولما بتيجي في إدينا بننساهاكان حلمنا طول عمرنا.. ما نسيبش روحنا للحياة تجرناكان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا".