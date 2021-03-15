رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية
الإثنين 15/مارس/2021 - 05:17 م
السيسي
طباعة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
موضوعات متعلقة
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021
موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم
القصة الكاملة لواقعة استعانة طالبة بـ«بلطجية» لتنتقم من صديقتها في المعادي
مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»
الصور
افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش
محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات
محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»
تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية
صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز
الأكثر قراءة
أبرزها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. 7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي
مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»
الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه
بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021
المزيد
إنفوجراف
تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)
الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم
المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)
مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)
نجم الساعة
هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان
منوعات
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر
50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا
مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية
باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى
المزيد
أيام زمان
حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات
حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول
اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن
«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر
المزيد
مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد
الثقافة
غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات
برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين بقصور الثقافة
ورش تدريبية لترجمة اللغة اليونانية بالمركز القومى
بعد مد ميعاد التقدم لجائزة حلمي سالم الشعرية.. أعرف التفاصيل
المزيد