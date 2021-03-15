غدًا.. «أطباء الشرقية» تعقد مؤتمرًا بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية

تعقد نقابة أطباء الشرقية، برئاسة الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، مؤتمرا غدا الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية بالتعاون مع اليونيسيف.ويتناول اللقاء أساسيات الرضاعة الطبيعية وأهم المشكلات التي تواجهها وكيفية حلها، وأهم الخرافات والمعتقدات المتداولة حول الرضاعة الطبيعية ودور استشاري الرضاعة في مساعدة ودعم الأمهات.ومن المقرر أن يتم عقد حلقة نقاشية، وفتح باب أسئلة واستفسارات عن موضوع المؤتمر.