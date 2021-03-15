وكيل «تعليم أسوان» يترأس لجنة مقابلات أعضاء المتابعة وتقويم الأداء

ترأس الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسون، لجنة مقابلات (أعضاء المتابعة وتقويم الأداء للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بديوان المديرية) لاختيار عشرة أعضاء للعمل بديوان المديرية بواقع متابعين اثنين لكل إدارة تعليمية وفق بنود الكتاب الدوري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥.وتكونت لجنة التحكيم من السادة (مدير عام التعليم العام - مدير عام التعليم الفني - مدير عام الخدمات التربوية - مدير عام الشئون المالية والإدارية - مدير الشئون القانونية - مدير إدارة المواد البشرية - موجه عام المالي والإداري - مدير إدارة الوظائف الإشرافية).وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم ورصد الدرجات، وكذلك الإعلان عن موعد تقديم التظلمات.جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها قد أعلنت الأسبوع الماضي إجراء مسابقة لاختيار أعضاء المتابعة وتقويم الأداء للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بديوان المديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية، وفق الشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠٢١، وأعلنت كذلك عن مواعيد تقديم الملفات وموعد المقابلات الشخصية.