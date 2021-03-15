تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمدينة دمياط الجديدة، لتفقد اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة والمنوطة في عمليات مجابهة الأزمات والكوارث ضمن التدريب العملي المشترك "صقر٧٤" لمجابهة الأزمات والكوارث.وتم استعراض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض الاصطفاف بما تتضمنه من مركبات ومعدات هندسية لجميع المراكز والمدن وشركات المرافق ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط.أعقبها، تفقد معسكر الإيواء العاجل بالحديقة المركزية بالمدينة، للاطمئنان على مدى جاهزيته لاستقبال وإيواء الأسر المتضررة من جراء الأزمة، حيث تفقدت المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري معسكر الإيواء العاجل بطاقة استيعابية ٢٠٠ فرد، والذى يشمل عدد ٥٠ خيمة ومسجدا وكنيسة ومطعم ومطبخ ونقطة طبية ومنطقة عزل ونقاط إطفاء ودورات مياه ومنطقة ألعاب للأطفال ومكتبة متنقلة، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية التضامن الاجتماعي عن خطة التعامل مع مجابهة الأزمات وايواء الحالات العاجلة.وفى هذا الصدد، أكدت "المحافظ" أن الهدف من تنفيذ هذا التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها؛ للتعامل مع أي أزمة في حال حدوثها فضلا عن تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.. لافتة إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما وجهت محافظ دمياط التحية إلى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجميع الجهات المشاركة بتلك الجهود.