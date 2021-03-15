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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لقاتل شقيقته فى دار السلام

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:24 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة قاتل شقيقته بالسجن المشدد 5 سنوات بسبب سوء سلوكها في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "كريم. ع" بقتل شقيقته "سعاد. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها وأعد لذلك نية خبيثة بإزهاق روح شقيقته، مخطط إجرامي بجلبه سلاحا أبيض مطواة قرن غزال حتي جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما أضمره في نفسه، فاصطحبها إلي منزل العائلة وفاجأها أثناء الحديث معها بطعنة استقرت في عنقها وبمحاولتها الفرار أمسك بها وأدخلها دورة المياه ثم أغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من أنها لفظت انفاسها الأخيرة فحقق ما ابتغاه وصمم علي إزهاق روحها بإحداثه  الاصابة التي أودت بحياتها.

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