كازاخستان تهدى وزير الأوقاف وسام الشئون الدينية

تسلم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة دعوة رسمية من المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان ناوريز باي حاج تاجو نولي، لحضور الاحتفال بالعيد الـ20 للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.وأهدى ناوريز باي حاج تاجو نولي خلال لقائه وزير الأوقاف، الإثنين، بحضور خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لمسلمي كازاخستان، تقديرًا لجهوده الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.من جهته، أهدى وزير الأوقاف الضيوف نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف، والتي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.