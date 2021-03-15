«الجيوشى» يستضيف عرض مسرحية عن سيرة القمص عازر الفرشوطى

أعلن مسرح الجيوشي بشبرا عن استضافته عرض مسرحية المبروك عن سيرة القمص عازر الفرشوطي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بفروشوط وذلك يومي 20 و26 من مارس الجاري.فيلم "المبروك" إنتاج جبران فلتاؤس، وإخراج أسامة شفيق، والسيناريو والحوار نبيل سمير، ومخرج منفذ ريمون مكرم، وتصوير فوتوغرافي أمير رشدي، ويقوم بالبطولة الفنان مجدي فوزي، الذي يقوم بدور القمص عازر الفرشوطى، وبديع جرجس الذي يقوم بدور البابا كيرلس السادس، إضافة إلى مشاركة الفنان ناجى سعد والفنان إيهاب أدوار والفنان ريمون أسعد.واستضاف مسرح الأنبا رويس، الملحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية يناير الماضي العرض الأول للعمل الدرامي عن سيرة "القمص عازر الفرشوطى"، الذي يأتي تحت شعار "المبروك".