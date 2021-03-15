وزير الصحة التونسي: أزمة كورونا تحتم تضافر الجهود العربية لمواجهتها

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، إن أزمة فيروس كورونا المستجد تحتم توحيد الجهود، والارتقاء بالعمل المشترك لرفع التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية العربية، وذلك في إطار محاربة هذه الجائحة وتحسين الوضع الصحي للشعوب العربية.وأكد مهدي في كلمته اليوم الاثنين خلال الدورة العادية الـ54 لمجلس وزراء الصحة العرب التي ترأسها تونس ضرورة تنفيذ قرارات المجلس، وأهمها القرارات المتعلقة بفيروس كورونا ومساعدة الدول العربية التي تعاني أزمات إنسانية لمجابهة تداعيات هذا الوباء.ودعا إلى إعداد مشروع خطة عمل عربية موحدة للوقاية ومحاصرة انتشار الفيروس، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والشركاء الدوليين على غرار منظمة الصحة العالمية.وأوضح أهمية العمل على تدعيم الجهود العربية المشتركة للنهوض بالصناعات المحلية للتطعيمات، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الوطنية المتقدمة فيما بينها.