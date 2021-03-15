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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تؤجل توزيع لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:06 م
لقاح أسترازينكا
لقاح أسترازينكا
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تعتزم إندونيسيا إرجاء توزيع لقاح شركة (أسترازينكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد، على خلفية التقارير التي أفادت بتسببه في حدوث تجلطات دموية لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعه منه في عدة دول أوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية (أنتارا) عن وزير الصحة، بودي جونادي صادقين قوله إن سلطات في إندونيسيا ستنتظر نتيجة المراجعة التي تجريها منظمة الصحة العالمية، بشأن ما يتم تداوله حول لقاح الشركة البريطانية السويدية قبل أن تبدأ في استخدامه.

وأضاف الوزير الإندونيسي أن الحكومة طلبت أيضا من الجهات الدولية المعنية معلومات بشأن مأمونية اللقاح.

ويأتي ذلك بعد أيام من منح السلطات الصحية الإندونيسية تصريح الاستخدام الطارئ للقاح (أسترازينيكا).
وكانت عدة دول أوروبية منها الدنمارك وأيرلندا قد علقت استخدام لقاح (أسترازينيكا) المضاد للفيروس، بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية لدى بالغين عقب تلقيهم اللقاح.

وفي وقت سابق، صرحت منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الوقائع كانت بسبب تلقي اللقاح.

كما أكدت شركة (أسترازينكا) أمس أن مراجعتها لبيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليون حصلوا على لقاحها المضاد لكورونا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي، أو التجلط، أو نقص الصفائح، في أي فئة عمرية أو جنس أو بلد معين.

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